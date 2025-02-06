Жан Тодт: мы с Ferrari выиграли 14 чемпионатов, а теперь они со мной не общаются

Бывший руководитель Ferrari и экс-президент FIA Жан Тодт признался, что итальянский коллектив полностью прекратил с ним общение после его ухода из Международной автомобильной федерации в 2021 году.

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Француз возглавлял Ferrari с 1993 по 2004 год, после чего занял пост генерального директора, а затем трижды избирался президентом FIA. Под его руководством Скудерия пережила золотую эпоху, когда Михаэль Шумахер принес команде пять подряд титулов чемпиона мира.