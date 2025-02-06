Жан Тодт: Мы с Ferrari выиграли 14 чемпионатов, а теперь они со мной не общаются
Бывший руководитель Ferrari и экс-президент FIA Жан Тодт признался, что итальянский коллектив полностью прекратил с ним общение после его ухода из Международной автомобильной федерации в 2021 году.
Француз возглавлял Ferrari с 1993 по 2004 год, после чего занял пост генерального директора, а затем трижды избирался президентом FIA. Под его руководством Скудерия пережила золотую эпоху, когда Михаэль Шумахер принес команде пять подряд титулов чемпиона мира.
«С момента моего ухода я общался лишь с отдельными людьми из команды, но как только я покинул FIA, контакты прекратились, – сказал Тодт в интервью La Repubblica. – Должен сказать, что я это удивляет и немного расстраивает, ведь я посвятил Ferrari столько лет и мы столького достигли. Когда я пришёл в 1993 году, это был разрушенный замок. Конструкторский отдел находился в Англии, аэродинамическая труба была устаревшей. Но шаг за шагом мы создали жемчужину, команду мечты, которая выиграла 14 чемпионатов. Это был самый успешный период в истории Ferrari».