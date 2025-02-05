«Феррари» представила Гуаньюя Чжоу в качестве резервиста

Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу стал резервистом «Феррари». Об этом информирует прес-служба итальянской команды.

« П р и в е т с т в у е м Г у а н ь ю я Ч ж о у в с е м ь е « Ф е р р а р и » . О н п р и с о е д и н я е т с я к А н т о н и о Д ж о в и н а ц ц и в к а ч е с т в е н а ш е г о о ф и ц и а л ь н о г о р е з е р в н о г о г о н щ и к а ! Ч ж о у п р о в ё л ч е т ы р е г о д а в г о н о ч н о й а к а д е м и и «Феррари» (с 2015 по 2018) и разделит обязанности резервиста с Антонио в сезоне 2025 года», — говорится в сообщении «Скудерии».

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Чжоу выступал за «Кик-Заубер». В общем зачёте пилотов китайский гонщик занял 20-е место, набрав четыре очка.