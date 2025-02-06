Марк Хьюз: Ферстаппен ведет переговоры с Aston Martin
Переход четырёхкратного чемпиона мира Формулы 1 в Aston Martin вполне реален, уверен авторитетный гоночный журналист Марк Хьюз. Эксперт допустил, что стороны уже обсуждают условия контракта.
«Макс вполне может перейти в Aston Martin. Судя по всем разговорам вокруг, они уже ведут переговоры. Ещё до появления всех этих слухов вариант с Aston Martin выглядел вполне логичным для Ферстаппена. Нидерландец четыре раза стал чемпионом мира и не скрывает, что главным для него является первый титул, а все остальное – дополнение. Очевидно, что ему будет интересно попробовать что-то новое. Лоуренс Стролл, в свою очередь, продолжает собирать команду. Он привлёк мотористов Honda и Эдриана Ньюи. У Макса отличные отношения с ними. Так что это шаг будет логичным», – сказал Хьюз в подкасте The Race.