Легендарный Андретти рассказал, какую цель Cadillac преследует при поиске пилотов

84-летний американский автогонщик итальянского происхождения, чемпион мира 1978 года Формулы-1, Марио Андретти рассказал, какую цель преследует команда «Кадиллак» при подписании гонщиков на дебютный для себя сезон 2026 года.

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« В и д е а л е э т о д о л ж е н б ы т ь ч е л о в е к с о п ы т о м в ы с т у п л е н и й в Ф о р м у л е - 1 . П о т о м у м ы н е т о р о п и м с я и н а б л ю д а е м з а р ы н к о м » , — п р и в о д и т с л о в а А н д р е т т и и з д а н и е R a c i n g n e w s 3 6 5 .

Напомним, американский коллектив «Кадиллак», объединившийся с командой «Андретти» в 2026 году станет 11-й командой в пелотоне «Королевских гонок». Ранее Марио Андретти рассказал, какую роль он будет играть в команде «Кадиллак».