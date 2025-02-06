Три мотогонщика выбыли из тестов после первого же дня.

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В команде «ВР46» прокомментировали аварию Фабио ди Джанантонио в первый день тестов MotoGP в Малайзии.

Итальянец сломал левую ключицу и пропустит остаток тестов. Также травмы получили действующий чемпион Хорхе Мартин, перешедший в «Априлию», и гонщик «Трэкхаус Рейсинг» Рауль Фернандес.

Тим-менеджер «ВР46» Пабло Ньето подтвердил, что ди Джанантонио допустил падение, когда после клетчатого флага праздновал успешное окончание тестового дня, пытаясь встать на заднее колесо.

Ранее гонщик перенес операцию на левом плече, пропустил два заключительных этапа сезона-2024 и восстанавливался последние три месяца.