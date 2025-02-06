Ferrari больше не будет на подиуме в «Формуле-1»

Коммерческие владельцы Формулы 1 объявили о смене поставщика шампанского для церемонии награждения на подиуме. Итальянскую марку Ferrari Trento [бренд не имеет отношения к автопроизводителю и команде Ferrari – прим. ред) заменит Moët & Chandon.

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Французский винодельческий дом уже поставлял шипучий напиток в Ф1 — с перерывами в период с 1966 по 2007 годы. Новый контракт подписан на 10 лет.

« Ш а м п а н с к о е н а п о д и у м е – о д н а и з с а м ы х з н а к о в ы х т р а д и ц и й в Ф о р м у л е 1 . М ы р а д ы о б ъ я в и т ь о в о з в р а щ е н и и M o ë t & C h a n d o n в к а ч е с т в е п о с т а в щ и к а » , — п р о к о м м е н т и р о в а л г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р ч е м п и о н а т а .

Подиума статуса официального поставщика шампанского, Moët & Chandon выступит титульным спонсором Гран При Бельгии, который пройдёт с 25 по 27 июля.