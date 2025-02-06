Ferrari больше не будет на подиуме в Формуле 1
Коммерческие владельцы Формулы 1 объявили о смене поставщика шампанского для церемонии награждения на подиуме. Итальянскую марку Ferrari Trento [бренд не имеет отношения к автопроизводителю и команде Ferrari – прим. ред) заменит Moët & Chandon.
Французский винодельческий дом уже поставлял шипучий напиток в Ф1 — с перерывами в период с 1966 по 2007 годы. Новый контракт подписан на 10 лет.
«Шампанское на подиуме – одна из самых знаковых традиций в Формуле 1. Мы рады объявить о возвращении Moët & Chandon в качестве поставщика», — прокомментировал генеральный директор чемпионата.
Подиума статуса официального поставщика шампанского, Moët & Chandon выступит титульным спонсором Гран При Бельгии, который пройдёт с 25 по 27 июля.