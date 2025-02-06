Aston Martin назвала дату презентации машины AMR25

Команда Aston Martin раскрыла дату презентации машины для сезона-2025 в Формуле 1. Премьера пройдёт отдельно от мероприятия Liberty Media, где «зелёные», скорее всего, ограничатся показом ливреи.

AMR25 будет представлен публике 23 февраля, за три дня до старта зимних тестов. На следующий день Aston Martin проведёт обкатку новинки на трассе Сахир в Бахрейне, где и состоится предсезонка.

Как подтвердили в команде, презентация Aston Martin AMR25 будет транслироваться в соцсетях.