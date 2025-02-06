Aston Martin назвала дату презентации машины AMR25

Команда Aston Martin раскрыла дату презентации машины для сезона-2025 в Формуле 1. Премьера пройдёт отдельно от мероприятия Liberty Media, где «зелёные», скорее всего, ограничатся показом ливреи.

Aston Martin назвала дату презентации машины AMR25
© autosport.com.ru

AMR25 будет представлен публике 23 февраля, за три дня до старта зимних тестов. На следующий день Aston Martin проведёт обкатку новинки на трассе Сахир в Бахрейне, где и состоится предсезонка.

Как подтвердили в команде, презентация Aston Martin AMR25 будет транслироваться в соцсетях.