У Williams может появиться новый титульный спонсор

По информации SportBusiness, команда Williams близка к заключению спонсорского контракта с австралийской технологической компанией Atlassian.

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Это будет очередной спонсор, которого британской команде удалось привлечь после объявления о партнёрстве с Santander в декабре 2024 года. Испанский банк последовал за Карлосом Сайнсом, перешедшим из Ferrari в Williams.

В прошлом сезоне Williams заняла девятое место в Кубке Конструкторов, набрав всего 17 очков. С сезона-2025 за коллектив будут выступать Алекс Албон и Карлос Сайнс.

На месте Сайнса в Ferrari будет выступать семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.