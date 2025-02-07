Дэвид Култхард назвал причину аварии Льюиса Хэмилтона на тестах Ferrari
Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард рассказал, почему, по его мнению, Льюис Хэмилтон попал в аварию во время частных тестов Ferrari в Барселоне.
«В последнее время было много сказано об аварии Льюиса. Мне кажется, ему нужно просто привыкнуть к мотору Ferrari. Команды Ф1 работают с гибридными двигателями, которые имеют свои особенности в выдаче крутящего момента в сравнении с обычным ДВС. Электрическая энергия поступает по-разному в зависимости от производителя мотора. Я подозреваю, что Льюис зациклился на гибридном двигателе Mercedes. Его застала врасплох работа силовой установки Ferrari», — сказал Култхард в подкасте Formula For Success.