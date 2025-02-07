Команда Alpine сравнила Дуэна и Колапинто на тестах в Барселоне

Команда Alpine провела сравнительные тесты в Барселоне для Франко Колапинто и Джека Дуэна в преддверии сезона 2025 года.

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Тесты прошли на фоне растущих слухов о том, что Колапинто может заменить Дуэна в начале сезона. Аргентинец произвел сильное впечатление в 2024 году, приняв участие в девяти Гран При в составе Williams и набрав очки в двух из первых четырех гонок. Однако, поскольку Williams уже подтвердила свой состав пилотов, Джеймс Ваулз отпустил юниора в Alpine. В январе французский коллектив объявил о подписании контракта с Колапинто в качестве резервного пилота.

Как сообщает французское издание Nextgen-Auto, Колапинто и Дуэн тестировали машины Alpine 2022 и 2023 годов в Барселоне. По данным источников, команда хотела сравнить скорость двух пилотов.

Консультант Alpine Флавио Бриаторе запросил детализированный отчет по результатам тестов, включая их темп, настройки, качество обратной связи, командную работу и стрессоустойчивость. Сам Бриаторе присутствовал на тестах и опубликовал в соцсетях видео, на котором Колапинто покидает кокпит Alpine в черной тестовой ливрее. Однако никаких кадров с Дуэном в социальных сетях Бриаторе не появилось, а Alpine не освещала тесты в своих официальных каналах.