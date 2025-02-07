Глава McLaren призвал смягчить правила борьбы на трассе

Глава McLaren Зак Браун призвал FIA пересмотреть систему судейства и смягчить регламент в отношении борьбы на трассе.

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Обсуждая прошлогодние инциденты между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом, Браун отметил, что современный регламент слишком детализирован и приводит к неоднозначным решениям судей: