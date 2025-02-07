Глава McLaren призвал смягчить правила борьбы на трассе

«Посмотрите на Ферстаппена». Браун призвал смягчить правила борьбы на трассе
Глава McLaren Зак Браун призвал FIA пересмотреть систему судейства и смягчить регламент в отношении борьбы на трассе.
Обсуждая прошлогодние инциденты между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом, Браун отметил, что современный регламент слишком детализирован и приводит к неоднозначным решениям судей:
«Я думаю, что свод правил слишком предписывающий. В итоге мы приходим к ситуации, когда гонщик должен думать не только о борьбе на трассе, но и о том, как его действия интерпретируют стюарды. Я думаю, Макс проделал большую работу, чтобы полностью разобраться в правилах и их пределах. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сделали шаг назад, смягчили регламент, а штатные стюарды – те, кто участвовал в гонках – смогли бы принимать немного более субъективные решения о том, было ли это правильно или нет. И всё ещё будут моменты, когда они ошибаются, но я думаю, что это приведёт к тому, что гонки станут лучше. Сейчас у нас слишком много правил, но никто на самом деле не уверен, что именно они означают. Нам нужно вернуть дух старых добрых времен».