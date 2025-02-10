Чего в «Ф-1» ждут от выступлений Хэмилтона за Ferrari

Берни Экклстоун в Льюиса за рулём красного болида не слишком-то верит.

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До старта очередного сезона Формулы-1 остаётся чуть больше месяца, и одной из главных интриг предстоящего чемпионата станет дебют Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари». Переход самого титулованного гонщика современности в самую популярную команду «Больших призов» стал, пожалуй, главным трансфером чемпионата за последние 15 лет.

И неудивительно, что эксперты уже сейчас пытаются предугадать, как сложится сезон-2025 для Хэмилтона и Леклера. Подборка самых авторитетных мнений — в материале «Чемпионата».

«Разобраться будет непросто»

Один из главных вопросов — сможет ли вообще Хэмилтон найти общий язык с машиной «Феррари». Льюис уже провёл ряд тестов болидов прошлого и позапрошлого сезонов, и, по слухам, остался ими очень доволен. Причём Питер Уиндзор, журналист и экс-менеджер «Уильямса», считает, что даже авария в Барселоне — хороший знак. Мол, Льюис сразу почувствовал уверенность в машине и способен атаковать. Однако Энтони Дэвидсон отмечает, что адаптироваться нужно будет не к шасси…

« Д у м а ю , Льюис и сам пока не знает, сколько времени потребуется на адаптацию, — говорит Дэвидсон. — Он всю карьеру выступал на автомобилях с моторами «Мерседес». Неважно, насколько ты хорош, разобраться в новой силовой установке всегда непросто. Но посмотрите на Фернандо Алонсо, который управлял множеством разных двигателей. У него был схожий с Льюисом бэкграунд в плане опыта и возможностей за рулём, и его пример показывает, что адаптироваться возможно».

В то же время у многих вызывают опасения проблемы в квалификациях, с которыми Хэмилтон столкнулся в сезоне-2024. Впрочем, Джонни Херберт уверен, что семикратный чемпион справится.

« Д л я Л ь ю и с а о ч е н ь в а ж н а м о т и в а ц и я , и м н е к а ж е т с я , ч т о м о т и в а ц и и у н е г о п о л н о , — с ч и т а е т Херберт. — Если «Феррари» даст ему машину, способную опередить остальных, ему вполне по силам стать чемпионом. Я мог бы покритиковать Льюиса и сказать, что ошибок с его стороны стало больше, чем прежде, но в этом свою роль сыграл и «Мерседес». В конце прошлого года Хэмилтон провёл пару блестящих гонок, он по-прежнему голоден до побед, и теперь вопрос в том, сможет ли Фред Вассёр предоставить ему достойную машину».

«Леклер — любимец Маранелло»

От того, насколько хорош окажется за рулём Хэмилтон, будет зависеть и его статус в команде. Причём тут речь идёт не только о Льюисе, но и о Шарле Леклере. Монегаск — воспитанник «Скудерии» и много лет считался её лидером, однако если Шарль окажется в тени нового напарника, то рискует оказаться в роли второго пилота команды.

« Л е к л е р у ж е с е м ь л е т в к о м а н д е , о н в с е х з н а е т , г о в о р и т н а и х я з ы к е . О н — л ю б и м е ц М а р а н е л л о . Н о е г о ж д у т с ю р п р и з ы , — п о л а г а е т Эдди Джордан, экс-владелец команды и менеджер Эдриана Ньюи. — С Сайнсом у Шарля был определённый подход, однако Льюис сразу возьмётся за дело. Может, не прям сразу, но через две-три гонки — точно. Я бы посоветовал Леклеру с первых же гонок захватить инициативу, потому что именно в этот момент у него будет некоторое преимущество».

« Н а т е с т а х Л ь ю и с б ы л б ы с т р е е Ш а р л я н а к р у г е , н о э т о л и ш ь п о т о м у , ч т о о н п р о е х а л б о л ь ш е , — д о б а в л я е т П и т е р У и н д з о р . — Д л я м е н я в о п р о с в т о м , к а к о т р е а г и р у е т Л е к л е р , в е д ь Х э м и л т о н а в «Феррари» поприветствовали очень тепло. Не сомневаюсь, что Льюис очень быстр и справится, но сможет ли Шарль справиться со своими эмоциями? Он должен быть готов к тому, что Льюис сильно начнёт год. В то же время я по-прежнему считаю, что если у «Феррари» будет чемпионская машина, то скорее именно Шарль выиграет чемпионат».

« Н е д у м а ю , ч т о Хэмилтон сможет повлиять на Леклера. Для Шарля это лишь дополнительная мотивация, как была для Джорджа Расселла в «Мерседесе», — считает экс-президент ФИА и бывший руководитель «Скудерии» Жан Тодт. — «Феррари» совсем чуть-чуть не хватает до победы, они очень близки. Даже с Карлосом Сайнсом у команды был отличный состав, если они и теряли, то уж точно не из-за гонщиков. С Льюисом их состав остаётся на топ-уровне. Будет ли он лучше предыдущего? Понятия не имею. Нужно посмотреть, какого уровня будет машина».

« Ш а н с ы Л ь ю и с а н а т и т у л з а в и с я т о т т о г о , н а с к о л ь к о к о м ф о р т н о е м у б у д е т з а р у л ё м и н а ч т о б у д е т с п о с о б н а н о в а я « Ф е р р а р и » . Н о е с л и Л е к л е р б у д е т в е с т и с е б я р а з у м н о и с м о ж е т д е р ж а т ь с я в п е р е д и Х э м и л т о н а , п р и т о м т а к , ч т о б ы е м у н е м е ш а т ь , в с е в « Ф е р р а р и » п о д д е р ж а т Ш а р л я , — г о в о р и т Хуан Пабло Монтойя. — За Леклером стоят неглупые люди, знающие, как устроена политика. Они будут объяснять Шарлю, чтобы он думал о долгосрочной перспективе. Как бы ни сложились обстоятельства, Хэмилтон в «Феррари» не навсегда, в какой-то момент он уйдёт — и до этого дня Леклеру необходимо сохранить эту поддержку команды».

«Так ли он талантлив?»

В конце недели английское издание The Telegraph опубликовало интервью с бывшим генеральным промоутером Формулы-1 Берни Экклстоуном, которому в прошлом октябре исполнилось 94 года. Тему перехода Хэмилтона в «Феррари» Берни тоже затронул — и относится Экклстоун к этому шагу со скепсисом.