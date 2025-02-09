Семилетняя гонщица скончалась в США

Молодая участница соревнований по дрэг-рейсингу умерла в Соединенных Штатах. Об этом сообщил телеканал Fox 35.

Девочка получила серьезные травмы во время гонки, проходившей 2 февраля в Орландо. Она потеряла контроль над своим автомобилем и столкнулась с бетонной стеной, задев по пути сотрудника службы безопасности.

Ребенок и мужчина были немедленно отправлены в больницу. Врачи пытались спасти жизнь девочки в течение нескольких дней, но их усилия оказались тщетными. Элиенис-Зои Диас-Родригес, которой в конце января исполнилось семь лет, скончалась 5 февраля, сообщается на сайте.