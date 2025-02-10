Энтони Дэвидсон: Хэмилтон больше никогда не будет чувствовать себя как дома

Энтони Дэвидсон: Возможно, Хэмилтон больше никогда не будет чувствовать себя как дома
Чемпион WEC 2014 года Энтони Дэвидсон предположил, что Льюис Хэмилтон может столкнуться с проблемами адаптации в Ferrari.
«Такие элементы управления, как педали и руль — это то, к чему ему придётся адаптироваться. В прошлом мы слышали много мнений от разных гонщиков, например, от Кими Райкконена, когда он пришёл в Ferrari и жаловался на рулевое управление по сравнению с его временами в McLaren. Даниэль Риккардо, когда перешёл в McLaren, и у него возникли проблемы с тормозами, так и не смог с ними справиться. Иногда кажется, что это не та машина, которую хочешь получить, несмотря на все усилия инженеров. Надеюсь, что ему повезёт, и всё будет интуитивно понятно. Очевидно, что он привык к Mercedes и всегда есть вероятность, что гонщик при переходе в другую команду по какой-то причине никогда не будет чувствовать себя как дома», — рассказал Дэвидсон RacingNews365.