В ФИА готовы принять жесткие меры против нецензурной лексики.

© Sports.ru

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что борьба с матом в «Формуле-1» способна привести к тому, что радиопереговоры гонщиков не будут попадать в прямой эфир.

« З а к р о е м л и м ы п р я м ы е э ф и р ы р а д и о ? В о з м о ж н о . В в е д е м л и м ы з а д е р ж к у ? В о з м о ж н о . М н о г о е м о ж н о с д е л а т ь с п р о м о у т е р а м и . М ы в с е е щ е я в л я е м с я в л а д е л ь ц а м и ч е м п и о н а т а » , – п р о и з н е с б е н С у л а й е м .

В трансляциях «Ф-1» переговоры выводятся с задержкой, при этом матные слова цензурируются. В то же время подписчики F1 TV могут слушать радио гонщиков в режиме реального времени.