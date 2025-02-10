Экс-босс «Формулы-1» рассказал, почему отказался от посвящения в рыцари

Бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун поделился неожиданными подробностями о своем решении отказаться от рыцарского звания, предложенного ему в 1990 году.

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94-летний британец сыграл ключевую роль в становлении и коммерциализации Формулы 1, начиная с 1970-х годов. Он организовал команды для защиты интересов, добился увеличения выплат от промоутеров и сделал спорт профессиональной бизнес-структурой, контролируя его коммерческие права в течение десятилетий.

Ранее Экклстоун объяснял отказ от рыцарства нехваткой времени, но в новом интервью с The Telegraph представил иную точку зрения: