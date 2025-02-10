Экс-босс «Формулы-1» рассказал, почему отказался от посвящения в рыцари

Берни Экклстоун рассказал, почему отказался от посвящения в рыцари на самом деле
Бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун поделился неожиданными подробностями о своем решении отказаться от рыцарского звания, предложенного ему в 1990 году.
94-летний британец сыграл ключевую роль в становлении и коммерциализации Формулы 1, начиная с 1970-х годов. Он организовал команды для защиты интересов, добился увеличения выплат от промоутеров и сделал спорт профессиональной бизнес-структурой, контролируя его коммерческие права в течение десятилетий.
Ранее Экклстоун объяснял отказ от рыцарства нехваткой времени, но в новом интервью с The Telegraph представил иную точку зрения:
«Я делал всё для себя. Если кто-то получал от этого выгоду – отлично, но я никогда этого не хотел. Я всегда думал, что эти награды должны вручаться только тем, кто завоевал страну, вернулся к королеве и отдал ей ключи со словами: «Вот и всё, мы завоевали Индию». Меня, вероятно, хвалят за многое, чего я не заслуживаю. Но я не ищу этого. Я не жду, что люди будут меня узнавать на улице. Если они хотят это сделать, молодцы. Мне не нравится, когда они говорят что-то неискреннее».