Стала известна стоимость атрибутики Ferrari в честь Хэмилтона

Поклонникам семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона придётся раскошелиться на фирменную атрибутику своего кумира в цветах Ferrari. Мерч в базовом наборе обойдётся в 167 долларов или 16 300 рублей.

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Как сообщил портал AutoExpress, в набор входят кепка и футболка цвета «тёмная вишня». Ценник составляет 50 долларов (4800 рублей) и 117 долларов (11 380 рублей) соответственно. И это без учёта курток и спортивных штанов.

Для сравнения, именная кепка и футболка Хэмилтона в годы выступлений за Mercedes стоили 28 и 52 доллара, 2732 и 5155 рублей, то есть в 2,5 раза дешевле.

К счастью для болельщиков Льюиса, которые не готовы выложить такие средства за фирменную атрибутику, по ходу сезона-2025 команда Ferrari выпустит ещё несколько наборов мерча. Можно предположить, что тогда ажиотаж вокруг дебюта британца в Ferrari стихнет, и продукция станет доступнее. До старта нового сезона в Ф1 остается не так много времени, поэтому пора посетить портал vseprosport, на котором представлены прогнозы на события Формулы 1, а также бк, предлагающие котировки на этапы главных кольцевых автогонок.