Жак Вильнев подписал контракт с Williams

Чемпион Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв подписал контракт с британской командой Williams, которая и позволила ему стать чемпионом мира. Канадец с 2025 года станет бренд-амбассадором коллектива. Британский чемпион 2009 года Дженсон Баттон продлил своё соглашение с Williams, став вместе с британкой Джейми Чедвик одним из трёх послов бренда.

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