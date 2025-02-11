Жак Вильнев подписал контракт с Williams

Жак Вильнёв подписал контракт с Williams
Чемпион Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв подписал контракт с британской командой Williams, которая и позволила ему стать чемпионом мира. Канадец с 2025 года станет бренд-амбассадором коллектива. Британский чемпион 2009 года Дженсон Баттон продлил своё соглашение с Williams, став вместе с британкой Джейми Чедвик одним из трёх послов бренда.
«Для нас большая честь иметь Дженсона, Жака и Джейми в команде в 2025 году. Вместе они являются идеальным представителем этой знаковой команды — истории, которую мы создали, нашей гордой традиции инвестировать в будущих чемпионов и открывать доступ к автоспорту, а также наших амбиций и решимости снова творить историю. Дженсон и Жак дебютировали в Формуле 1 с Williams и стали чемпионами мира, в то время как Джейми раздвинула границы для женщин в автоспорте в качестве гонщика Williams Racing и наставника Лии. Мы рады, что они стали частью следующей главы в истории Williams», — заявил глава британского коллектива Джеймс Ваулз, комментируя новые контракты.