Организаторы Гран-при Мексики опасаются за будущее этапа в «Формуле-1»

Президент Гран При Мексики Алехандро Соберон выразил опасение, что гонка в Мехико сможет остаться в календаре Формулы 1 в будущем, поскольку чемпионат мира лишился единственного в серии мексиканского пилота, который привлекал местную аудиторию.

© autosport.com.ru

« К а к о р г а н и з а т о р ы , м ы о ч е н ь о б е с п о к о е н ы о т с у т с т в и е м Серхио Переса на стартовой решётке Формулы 1. Однако мы пытаемся найти способ продлить наш контракт с чемпионатом мира. Теперь мы можем предоставить публике гораздо лучшее шоу, чем пять лет назад, и мы считаем, что конкуренция между гонщикам и яркие цвета нашего шоу являются достаточными факторами, чтобы поддерживать интерес зрителей. Всё зависит от маркетинга, и хотя всегда лучше иметь кумира местной публики, в случае, если такового не будет, мы убеждены, что фанаты всё равно найдут героя, которого будут поддерживать», — заявил Алехандро Соберон RacingNews365.

Напомним, мексиканский гонщик Формулы 1 Серхио Перес покинул команду Red Bull Racing накануне сезона 2025 года. Пилот оставил коллектив, несмотря на имеющийся контракт с австрийской командой. С 2015 года, этап в Мехико вернулся в чемпионат мира, в 2025-м впервые на старте гонки не будет местного гонщика.