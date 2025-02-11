Williams назвал нового титульного спонсора команды
В новый сезон Формулы 1 команда Williams вступает с новым титульным спонсором — партнёром британской команды стала американская компания Atlassian, ведущий поставщик программного обеспечения для командной работы и повышения производительности, чья платформа обслуживает более 300 000 клиентов по всему миру.
«Я рад приветствовать Atlassian в Формуле 1 и нашу эволюцию в Atlassian Williams Racing. Привлечение титульного партнёрства такого масштаба и значимости — знаменательный день в славной истории нашей команды и важная веха в нашем возвращении. Мы закладываем все необходимые ингредиенты, чтобы вернуть эту команду на передовые позиции, и в лице Atlassian у нас есть партнёр, который с помощью своих технологий и инструментов поможет раскрыть наш полный потенциал, улучшив командную работу и сотрудничество во всей организации. Наши ценности и амбиции идеально совпадают, и я взволнован тем, чего мы можем достичь вместе», — заявил глава Williams Racing Джеймс Ваулз.
В рамках партнёрства Atlassian становится официальным титульным партнёром, официальным технологическим партнером и официальным партнёром по программному обеспечению для совместной работы. Многолетнее обязательство является крупнейшей партнерской сделкой за 48-летнюю историю Williams, признавая ее статус иконы одного из самых популярных и быстрорастущих видов спорта на планете.