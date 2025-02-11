Williams назвал нового титульного спонсора команды

В новый сезон Формулы 1 команда Williams вступает с новым титульным спонсором — партнёром британской команды стала американская компания Atlassian, ведущий поставщик программного обеспечения для командной работы и повышения производительности, чья платформа обслуживает более 300 000 клиентов по всему миру.

« Я р а д п р и в е т с т в о в а т ь A t l a s s i a n в Ф о р м у л е 1 и н а ш у э в о л ю ц и ю в A t l a s s i a n W i l l i a m s R a c i n g . П р и в л е ч е н и е т и т у л ь н о г о п а р т н ё р с т в а т а к о г о м а с ш т а б а и з н а ч и м о с т и — з н а м е н а т е л ь н ы й д е н ь в с л а в н о й и с т о р и и н а ш е й к о м а н д ы и в а ж н а я в е х а в н а ш е м в о з в р а щ е н и и . М ы з а к л а д ы в а е м в с е н е о б х о д и м ы е и н г р е д и е н т ы , ч т о б ы в е р н у т ь э т у к о м а н д у н а п е р е д о в ы е п о з и ц и и , и в л и ц е A t l a s s i a n у н а с е с т ь п а р т н ё р , к о т о р ы й с п о м о щ ь ю с в о и х т е х н о л о г и й и и н с т р у м е н т о в п о м о ж е т р а с к р ы т ь н а ш п о л н ы й п о т е н ц и а л , у л у ч ш и в к о м а н д н у ю р а б о т у и с о т р у д н и ч е с т в о в о в с е й о р г а н и з а ц и и . Н а ш и ц е н н о с т и и а м б и ц и и и д е а л ь н о с о в п а д а ю т , и я в з в о л н о в а н т е м , ч е г о м ы м о ж е м д о с т и ч ь в м е с т е » , — з а я в и л г л а в а W i l l i a m s R a c i n g Д ж е й м с В а у л з .

В рамках партнёрства Atlassian становится официальным титульным партнёром, официальным технологическим партнером и официальным партнёром по программному обеспечению для совместной работы. Многолетнее обязательство является крупнейшей партнерской сделкой за 48-летнюю историю Williams, признавая ее статус иконы одного из самых популярных и быстрорастущих видов спорта на планете.