Болид Cadillac может получить подвеску от Ferrari

С 2026 года в Формуле 1 будет выступать 11 команд — Формула 1 объявила о достижении принципиального соглашения с General Motors (GM) о поддержке проекта Cadillac в чемпионате мира. На первых порах американский коллектив будет использовать силовые агрегаты Ferrari, но затем перейдёт на моторы собственной разработки — их будет создавать новая компания GM Performance Power Units. Но сотрудничество итальянской и американской команд может быть расширено.

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По информации Autosport, Cadillac рассматривает возможность закупки деталей подвески у Ferrari. Если американская команда расширит свое сотрудничество с командой из Маранелло, включив в него поставку подвески, она будет использовать ту же концепцию, что и её коллега из США — Haas — которые следуют этому пути с момента своего присоединения к Формуле 1 в 2016 году. На данный момент официального подтверждения нет, но сделка, помимо обеспечения высокоуровневой технической базы для разработки, позволит Cadillac инвестировать высвободившиеся средства в другие области исследований и, что самое важное, найти необходимый персонал для запуска двух машин в 2026 году.

Несколько команд на стартовой решётке чемпионата мира уже получают подвеску своего болида от других команд. Помимо Haas, Racing Bulls имеет похожую сделку с родственной командой Red Bull, в то время как Aston Martin также получает полную заднюю часть машины от Mercedes-AMG, что связано использованием клиентских силовых агрегатов, на которые завязаны многие компоненты болида.