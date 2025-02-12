Бергер опасается за будущее Red Bull

Бергер опасается за будущее «Ред Булл».

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Бывший пилот «Формулы-1» считает, что разлад в руководстве и борьба за власть стали сигналом к тому, что результаты и положение команды «Ред Булл» в ближайшие годы могут заметно ухудшиться.

По словам Бергера, большие команды не могут позволить себе историй, подобных той, что случилась в начале сезона-2024, когда в отношении Кристиана Хорнера были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении. И хотя по итогам внутреннего расследования Хорнер был в полной мере оправдан, ситуация не добавила стабильности в работу команды.