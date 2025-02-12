Пользователи отреагировали на пост Haas с ливреей в цветах России

Команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала архивные фотографии с болидом 2021 года, ливрея которого была украшена цветами российского флага.

© Haas F1 Team

« С н а ш е й л и в р е е й 2 0 2 1 г о д а м ы с о р е в н о в а л и с ь в д р у г и х ц в е т а х н а т р а с с е » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Отметим, что выбраны две фотографии с Миком Шумахером, а фото Никиты Мазепина нет.

© Haas F1 Team

© Haas F1 Team

Отметим, что пользователи неоднозначно отреагировал на пост в комментариях:

« Э м … а д м и н , т ы в п о р я д к е ? »

« В а м д е й с т в и т е л ь н о т а к н у ж н о б ы л о э т о п о с т и т ь , д а ? »

« Е щ ё н е п о з д н о у д а л и т ь э т о , а д м и н » .

«Владимир Путин лайкнул этот пост».

В минувшем сезоне-2024 «Хаас» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Датчанин Кевин Магнуссен стал 15-м в личном зачёте, немец Нико Хюлькенберг – 11-м.