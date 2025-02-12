Гран-при Монако впервые в истории получил титульного спонсора

В 2025 году Формула 1 отмечает своё 75-летие, к которому приурочено начало 10-летнего партнёрства с французской транснациональной компанией LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton, в рамках которого часовым партнёром серии вместо давнего спонсора Rolex станет бренд TAG Heuer.

© autosport.com.ru

TAG Heuer был первым люксовым брендом, логотип которого появился на болиде Формулы 1 в 1969 году, первым, кто спонсировал команду в 1971 году, а с 230 победами, 595 подиумами, 8882 очками, 11 победами в Кубке конструкторов мира, 14 победами в Кубке водителей мира благодаря связям с командами — это один из самых успешных брендов в истории, связанных с Формулой 1. И именно TAG Heuer станет первым в 75-летней истории гонки в княжестве Монако титульным партнёром.

До 2025 года гонка называлась просто Formula 1 Grand Prix de Monaco, а в новом сезоне уик-энд пройдёт под названием Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco. Уже заявлены особый логотип, рекламные активности в паддоке и продвижение модели часов TAG Heuer Monaco.