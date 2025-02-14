Монтойя: решение насчет ухода Дуэна из Alpine принято

Бывший гонщик Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя утверждает, что решение о замене пилота «Альпин» Джека Дуэна принято руководством команды и остаётся лишь ждать, когда объявят о том, что его место займёт Франко Колапинто.

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