Экс-инженер Red Bull поделился инсайдом об уходе Гасли из команды

Бывший инженер Red Bull Racing Дэн Друри рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются напарники Макса Ферстаппена. За последние шесть лет у голландца сменилось немало партнеров по команде: Даниэль Риккардо, Пьер Гасли, Алекс Албон и Серхио Перес. В сезоне-2025 за руль второй машины Red Bull Racing сядет Лиам Лоусон.

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