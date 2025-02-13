Экс-инженер Red Bull поделился инсайдом об уходе Гасли из команды

Экс-инженер Red Bull поделился инсайдом об уходе Пьера Гасли из команды
Бывший инженер Red Bull Racing Дэн Друри рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются напарники Макса Ферстаппена. За последние шесть лет у голландца сменилось немало партнеров по команде: Даниэль Риккардо, Пьер Гасли, Алекс Албон и Серхио Перес. В сезоне-2025 за руль второй машины Red Bull Racing сядет Лиам Лоусон.
«Проблема Пьера заключалась в том, что он начал сомневаться в себе. Как мы видим на примере Риккардо в McLaren, как только вы начинаете сомневаться, вы катитесь по наклонной. Был один момент, когда я не присутствовал на гонке, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но, судя по всему, Пьер довольно резко высказался в адрес Эдриана Ньюи по поводу настроек машины, и в гараже началась небольшая перепалка, а затем, когда это произошло на глазах у Хельмута Марко, он вернулся в сестринскую команду», — сказал Друри в подкасте Last Lap.