Названо событие, которое может стать величайшим в истории «Формулы-1»

65-летний бывший австрийский гонщик Формулы-1 Герхард Бергер заявил, что завоевание 40-летним пилотом и семикратным чемпионом «Королевских гонок» Льюисом Хэмилтоном восьмого титула серии за рулём «Феррари» станет величайшим событием в истории этого спорта.

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« П о д х о д и т л и м а ш и н а «Феррари» Хэмилтону? Да. Если бы Хэмилтон смог стать чемпионом мира на «Феррари», это было бы величайшим событием, которое когда-либо происходило в Формуле-1 с точки зрения маркетинга», — приводит слова Бергера издание Auto Motor und Sport.

Ранее британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис ответил, перешёл бы он в «Феррари» на месте Хэмилтона.