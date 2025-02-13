Ферстаппен показал новый шлем

Ферстаппен показал шлем на сезон-2025 с четырьмя звездами: «Семейный дизайн, возвращение к корням»
Ферстаппен выбрал семейный дизайн для нового шлема.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил шлем, в котором будет выступать в 2025 году.
На задней части размещены четыре звезды в честь титулов в «Формуле-1».
Нидерландец объяснил, что взял за основу дизайн, который использовал его отец, экс-пилот «Ф-1» Йос Ферстаппен, а также сам Макс в картинге.
«Когда я начал гоняться, дизайн отца мне очень нравился, я с гордостью носил [шлем]. Скажем так, это наш семейный дизайн. Возвращение к корням», – сообщил Ферстаппен.
© verstappen.com
© verstappen.com
© verstappen.com