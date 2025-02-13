Ферстаппен показал новый шлем

Ферстаппен выбрал семейный дизайн для нового шлема.

© Sports.ru

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил шлем, в котором будет выступать в 2025 году.

На задней части размещены четыре звезды в честь титулов в «Формуле-1».

Нидерландец объяснил, что взял за основу дизайн, который использовал его отец, экс-пилот «Ф-1» Йос Ферстаппен, а также сам Макс в картинге.

« К о г д а я н а ч а л г о н я т ь с я , д и з а й н о т ц а м н е о ч е н ь н р а в и л с я , я с г о р д о с т ь ю н о с и л [ ш л е м ] . С к а ж е м т а к , э т о н а ш с е м е й н ы й д и з а й н . В о з в р а щ е н и е к к о р н я м » , – с о о б щ и л Ферстаппен.

© verstappen.com

© verstappen.com