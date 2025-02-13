Ферстаппен показал шлем на сезон-2025 с четырьмя звездами: «Семейный дизайн, возвращение к корням»

Ферстаппен выбрал семейный дизайн для нового шлема.

Ферстаппен показал новый шлем
© Sports.ru

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил шлем, в котором будет выступать в 2025 году.

На задней части размещены четыре звезды в честь титулов в «Формуле-1».

Нидерландец объяснил, что взял за основу дизайн, который использовал его отец, экс-пилот «Ф-1» Йос Ферстаппен, а также сам Макс в картинге.

«Когда я начал гоняться, дизайн отца мне очень нравился, я с гордостью носил [шлем]. Скажем так, это наш семейный дизайн. Возвращение к корням», сообщил Ферстаппен.
© verstappen.com
© verstappen.com
© verstappen.com
Автоспорт
Йос Ферстаппен
Макс Ферстаппен