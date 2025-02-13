McLaren показал первые фото болида 2025 года

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала первые фотографии нового болида MCL39, уже дебютировавшего на трассе в рамках съёмочного дня в Сильверстоуне. MCL39 представлен во временной камуфляжной ливрее, так как все официальные ливреи на новый сезон должны быть показаны во время общей презентации в Лондоне 18 февраля.

© McLaren F1 Team

В минувшем сезоне-2024 «Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов впервые с 1998 года, обойдя лидера последних лет «Ред Булл». Пилот команды британец Ландо Норрис стал вице-чемпионом, его напарник австралиец Оскар Пиастри занял четвёртое место.

© McLaren F1 Team

© McLaren F1 Team

© McLaren F1 Team

Ранее экс-пилот Ф-1 Герхард Бергер назвал главных кандидатов на титул на ближайшие несколько лет, за исключением четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».