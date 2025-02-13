Зак Браун обозначил главную цель «Макларена» на 2025 год

Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун обозначил главную цель коллектива на 2025 год.

Обозначена главная цель McLaren на 2025 год
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«Сегодняшний день важная веха на нашем пути в борьбе за титул чемпиона 2025 года. Здорово впервые вывести на трассу нашего претендента на чемпионство, MCL39, и это стало кульминацией напряжённой работы команды. Мы должны быть реалистами в том, чтобы понять главную вещь каждая команда добьётся прогресса за зиму. Прошлый год показал, насколько сильно сблизились все команды на стартовой решётке, что является блестящим достижением для этого вида спорта. Мы считаем, что после победы в чемпионате MCL38, наша команда сделала ещё один шаг вперёд, но мы не будем знать, на каком месте мы находимся в турнирной таблице, пока не пройдем квалификацию в Австралии. Мы команда, которая никогда не прекращает участвовать в гонках, и мы сделаем всё возможное, чтобы привезти оба титула [личный и Кубок конструкторов] в Уокинг», приводит слова Брауна пресс-служба команды.

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