Стелла оценил шансы Норриса и Пиастри на чемпионство в «Формуле-1»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о прогрессе гонщиков команды, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри.

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« У Л а н д о п р а в и л ь н о е о т н о ш е н и е к д е л у . Т е п е р ь о н о б л а д а е т в с е м и к а ч е с т в а м и и н а в ы к а м и , ч т о б ы с т а т ь ч е м п и о н о м м и р а . Т о ж е с а м о е я м о г у с к а з а т ь и о б Оскаре», — приводит слова Стеллы Formel1.de.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Норрис занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 374 очка. Пиастри был четвёртым с 292 баллами. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Ранее Оскар выразил уверенность, что подход его команды, предполагающий наличие двух сильных гонщиков, более выгодный, чем у «Ред Булл», где приоритет отдаётся лишь Ферстаппену.