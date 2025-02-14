Феттель намерен вернуться в «Формулу-1»

Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель хочет вернуться на стартовую решётку после ухода в конце 2022 года. Об этом сообщил F1-Insider со ссылкой на источники, приближённые к немецкому гонщику.

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По сведениям издания, несколько лет назад Феттель покинул чемпионат не по собственной воле. Aston Martin отказалась продлевать с ним контракт, а других вариантов в его активе не оказалось. С тех пор 53-кратный победитель Гран При обращался в Red Bull Racing и Sauber-Audi, но команды не заинтересовались его услугами.

«Феттель считает, что он находится в хорошей форме, и хочет вернуться. Тем более Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, которые старше его, участвуют в Ф1 до сих пор», – рассказал источник.

Сейчас 37-летний немец учится фермерскому делу в Центре профессиональной подготовки (BBZ) в Цюрихе. В апреле-мая у него запланированы экзамены, после сдачи которых Феттель сможет называть фермером. Одним словом, без дела Себ не останется, если всё-таки не сможет вернуться в Формулу 1…