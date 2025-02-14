Williams провел презентацию болида на сезон 2025 года

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» провела презентацию автомобиля 2025 года. Болид был показан на трассе в Сильверстоуне. Он получил индекс FW47. Отметим, что общественности была представлена лишь особая ливрея. Основная же будет продемонстрирована на общем мероприятии 18 февраля в Лондоне.

© Чемпионат.com

Боевыми гонщиками «Уильямса» являются Александер Албон и новичок команды Карлос Сайнс.

© Скриншот

© Скриншот

© Скриншот

Отметим, что в ближайшее время Сайнс должен впервые выехать из боксов на новом болиде в Сильверстоуне. Тогда же появятся новые фотографии.

Даты презентации команд Формулы-1:

16 февраля – шейкдаун «Хааса»;

18 февраля – общая презентация ливрей всех команд в Лондоне;

19 февраля – презентация «Феррари»;

23 февраля – презентация «Астон Мартин»;

24 февраля – презентация «Мерседеса».