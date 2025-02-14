Механик Red Bull рассказал, что раздражает Ферстаппена в «Формуле-1»

Механик Red Bull рассказал, что раздражает Макса Ферстаппена в Формуле 1
Механик Red Bull Racing Каллум Николас, рассказал, что больше всего раздражает Макса Ферстаппена во время гоночных уик-эндов.
В подкасте High Performance Николас сказал:
«Макс сделает абсолютно все, чтобы победить. Его преданность делу безгранична. Мы говорим: «О, он прилетает в четверг, улетает в воскресенье на хорошем частном самолете». Но правда в том, что все остальное время Макс проводит в симуляторе, тренируется и работает над собой. Он полностью сосредоточен на подготовке. Что его больше всего раздражает в Формуле 1? Я думаю, что Максу больше всего не нравятся все эти обязательства со СМИ. Он с радостью просто садился бы в машину и делал свою работу. Для него важно расставлять приоритеты: что действительно помогает победить, а что – нет».