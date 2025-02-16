Четырехкратному чемпиону «Дакара ампутируют ногу

Французский штурман и четырёхкратный победитель «Дакара», бессменно выполнявший свою работу в экипаже с Нассером Аль-Аттией до 2024 года, Матьё Бомель сообщил, что ему ампутируют правую ногу.

« К а к в ы з н а е т е , 1 5 д н е й н а з а д я б ы л в о в л е ч ё н в п л о х о й и н ц и д е н т . Я б ы л о т п р а в л е н в г о с п и т а л ь , я в с ё е щ ё т а м . М о г у с к а з а т ь , ч т о ч у в с т в у ю с е б я г о р а з д о л у ч ш е . Н о я д о л ж е н с о о б щ и т ь , ч т о я д о л ж е н б ы л п р и н я т ь о д н о о ч е н ь в а ж н о е р е ш е н и е в с в о е й ж и з н и — м н е а м п у т и р у ю т п р а в у ю н о г у . У м е н я б у д е т п о л н о с т ь ю н о в а я к а р б о н о в а я с и с т е м а н а н о г е , н о э т о б у д е т н е м о я н о г а . Ч т о к а с а е т с я л е в о й н о г и , т о б у д е т п р о в е д е н о д в е о п е р а ц и и , ч т о б ы п р и в е с т и е ё в п о р я д о к » , — с к а з а л Б о м е л ь в в и д е о , о п у б л и к о в а н н о м в е г о с о ц с е т я х .