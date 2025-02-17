Ландо Норрис оценил свой прогресс

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о своём прогрессе. По словам британца, прошлый год получился для него очень продуктивным.

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« Я в с е г д а ч у в с т в о в а л , ч т о д о л ж е н ч т о - т о и с п ы т а т ь , ч т о б ы п о - н а с т о я щ е м у п о в е р и т ь . В п р о ш л о м г о д у у м е н я э т о п о л у ч и л о с ь . Я в ы и г р а л н е с к о л ь к о г о н о к и с р а ж а л с я с п а р н я м и , к о т о р ы х у в а ж а ю . Я п о н я л , ч т о м о г у б ы т ь н а в е р ш и н е , и м о г у б о р о т ь с я . Н о я з н а ю , ч т о м н е н у ж н о б о л ь ш е р а б о т а т ь . П р о ш л ы й г о д б ы л х о р о ш и м г о д о м , ч т о б ы я э т о о с о з н а л » , — с к а з а л Н о р р и с н а к а н а л е F O R M U L A 1 в YouTube.

Ранее нидерландский гонщик и эксперт Формулы-1 Тим Коронел объяснил, почему Норрис в новом сезоне бросит вызов Максу Ферстаппену.