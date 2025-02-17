FIA впервые оштрафовала гонщика за мат
Французский раллист Адриен Фурме стал первым гонщиком, оштрафованным Международной автомобильной федерацией (FIA) за нецензурную лексику.
В интервью после финиша Ралли Швеция в воскресенье 29-летний пилот M-Sport использовал слово на букву «F». Высказывание попало в прямой эфир. И хотя Фурме извинился и объяснил, что он просто разозлился на себя из-за ошибки, стюарды выписали ему штраф.
Гонщик наказан на 30 000 евро. Две трети суммы он выплатит в случае повторного нарушения в ближайшие 12 месяцев, а 10 000 должен будет перечислить в первые 48 часов после постановления FIA.
«Подобные слова неуместны в публичных выступлениях, в том числе в прямом эфире на ТВ», — объяснили штраф в федерации.
С начала 2025 года FIA ввела наказания за мат во всех гоночных категориях, проводимых под своей эгидой, включая Формулу 1.