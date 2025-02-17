FIA впервые оштрафовала гонщика за мат

Французский раллист Адриен Фурме стал первым гонщиком, оштрафованным Международной автомобильной федерацией (FIA) за нецензурную лексику.

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В интервью после финиша Ралли Швеция в воскресенье 29-летний пилот M-Sport использовал слово на букву «F». Высказывание попало в прямой эфир. И хотя Фурме извинился и объяснил, что он просто разозлился на себя из-за ошибки, стюарды выписали ему штраф.

Гонщик наказан на 30 000 евро. Две трети суммы он выплатит в случае повторного нарушения в ближайшие 12 месяцев, а 10 000 должен будет перечислить в первые 48 часов после постановления FIA.

« П о д о б н ы е с л о в а н е у м е с т н ы в п у б л и ч н ы х в ы с т у п л е н и я х , в т о м ч и с л е в п р я м о м э ф и р е н а Т В » , — о б ъ я с н и л и ш т р а ф в ф е д е р а ц и и .

С начала 2025 года FIA ввела наказания за мат во всех гоночных категориях, проводимых под своей эгидой, включая Формулу 1.