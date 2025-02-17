Даниил Квят ответил, чем «Формула-1» в его время отличалась от современной

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился мнением о решении британского гонщика Льюиса Хэмилтона покинуть немецкую команду «Мерседес» ради перехода в «Феррари».

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« Э т о х о р о ш о д л я с п о р т а . Л у ч ш е , ч т о б ы п р о и с х о д и л и т а к и е и з м е н е н и я . У п и л о т о в т е п е р ь б о л ь ш е в о з м о ж н о с т е й . Э т о л у ч ш е , ч е м к о г д а я в ы с т у п а л з а « Р е д Б у л л » : « М е р с е д е с » т о г д а б ы л н а д в е с е к у н д ы б ы с т р е е в с е х . Т е п е р ь у т о г о , к т о п о б е ж д а е т , н е т т а к о г о п р е и м у щ е с т в а п е р е д с о п е р н и к а м и » , — п р и в о д и т с л о в а К в я т а M a r c a .

Последний сезон в «Королевских гонках» в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году.

Ранее мнением о решении Хэмилтона перейти в «Феррари» поделился его соотечественник гонщик «Макларена» Ландо Норрис.