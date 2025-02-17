В Williams объявили о сотрудничестве с компанией, владеющей казино

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о сотрудничестве с крупным холдингом Super Group, являющимся материнской компанией для букмекера Betway и казино Jackpot City.

© Чемпионат.com

« М ы р а д ы п р и в е т с т в о в а т ь S u p e r G r o u p в Ф о р м у л е - 1 в к а ч е с т в е о ф и ц и а л ь н о г о п а р т н е р а « У и л ь я м с а » . « У и л ь я м с » — э т о и к о н а с п о р т а , ч и с л о п о к л о н н и к о в к о т о р о г о п о в с е м у м и р у р а с т ё т и с о с т а в л я е т б о л е е 7 0 0 м л н ч е л о в е к , а т р а н с л я ц и и н а ш е г о с п о р т а д е м о н с т р и р у ю т с я в о м н о г и х с т р а н а х , п р е д о с т а в л я я B e t w a y и J a c k p o t C i t y н е в е р о я т н у ю п л а т ф о р м у д л я о б щ е н и я с б о л е л ь щ и к а м и в о в с е х у г о л к а х п л а н е т ы . М ы о ч е н ь г о р д и м с я н а ш и м и д о с т и ж е н и я м и , и н н о в а ц и о н н ы м и о р и е н т и р о в а н н ы м н а ф а н а т о в п о д х о д о м к н а л а ж и в а н и ю п а р т н ё р с к и х о т н о ш е н и й и с н е т е р п е н и е м о ж и д а е м с о в м е с т н о й р а б о т ы с S u p e r G r o u p в 2 0 2 5 г о д у и в п о с л е д у ю щ и й п е р и о д » , — п р и в о д и т с л о в а к о м м е р ч е с к о г о д и р е к т о р а Джеймса Бауэра пресс-служба команды.

Это первый приход Super Group в Формулу-1, поскольку она расширяет своё присутствие в спорте, включая команды английской Премьер-лиги (АПЛ), НБА и другие.

Логотипы Betway и Jackpot City появятся на ливрее Williams 2025, которая будет официально представлена завтра на церемонии открытия сезона Формулы-1 на «O2 Арена» в Лондоне.