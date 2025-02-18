Деймон Хилл назвал характерные особенности Сенны, Хэмилтона и Ферстаппена

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл ответил на вопрос по поводу достижений Айртона Сенны, Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

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« Н а с а м о м д е л е о ч е н ь с л о ж н о п р о с т о д а т ь к а к у ю - т о о ц е н к у к о м у - т о и з н и х . Д о л ж н ы б ы т ь с о о т в е т с т в у ю щ и е к р и т е р и и . Е с л и р е ч ь о ч и с т о й с к о р о с т и , т о я в ы б е р у С е н н у . Н е в е р о я т н ы й п р и р о д н ы й т а л а н т , п р о с т о в р о ж д ё н н ы й п р и р о д н ы й т а л а н т – т о г д а э т о Льюис. У Макса тоже есть природный талант. При этом у него очень мало слабых мест», — сказал Хилл на канале Lucas Stewart в YouTube.

Ранее Хилл ответил, о чём больше всего сожалеет в своей карьере пилота Формулы-1.