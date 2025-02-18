Хилл провел параллель между Михаэлем Шумахером и Максом Ферстаппеном

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о семикратном чемпионе «Королевских гонок» Михаэле Шумахере и четырёхкратном обладателе трофея Максе Ферстаппене, который сейчас выступает за австрийскую команду «Ред Булл».

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«Михаэль это тот, кто построил себя сам. Думаю, он стал просто машиной… машиной, которая штамповала победы. Это стало возможным благодаря упорному труду. То же самое можно сказать и о Максе», — сказал Хилл на канале Lucas Stewart в YouTube.

Ранее Хилл ответил на вопрос по поводу достижений Шумахера, Ферстаппена, а также Айртона Сенны и Льюиса Хэмилтона.