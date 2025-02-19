Ферстаппен высказался о потенциале Mercedes, Ferrari и McLaren

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», поделился ожиданиями от следующего сезона «Королевских гонок». У Макса поинтересовались, можно ли считать «Мерседес», «Феррари», «Макларен» и «Ред Булл» четырьмя командами, которые в равной степени будут сражаться за подиумы и победы.

© Чемпионат.com