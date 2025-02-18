Фернандо Алонсо: У Aston Martin есть некоторые сюрпризы для вас
Гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо заявил, что его команда приготовила сюрпризы для своих фанатов на презентации сезона F1 75 Live.
«Я знаю, что у команды есть некоторые сюрпризы для вас, так что обязательно смотрите. Наслаждайтесь шоу. Увидимся в Лондоне», — сказал Алонсо на видео в соцсетях Aston Martin.
Британская команда заняла пятое место в Кубке Конструкторов 2024 года, поэтому ожидается, что она будет в середине списка на представлении новых болидов.
Мероприятие пройдёт сегодня 18 февраля на лондонской O2 Арене в 23:00 по московскому времени. В честь 75-летия чемпионата мира Формулы 1 все 10 команд представят свои болиды вместе.