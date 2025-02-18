Алонсо: у Aston Martin есть некоторые сюрпризы

Гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо заявил, что его команда приготовила сюрпризы для своих фанатов на презентации сезона F1 75 Live.

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« Я з н а ю , ч т о у к о м а н д ы е с т ь н е к о т о р ы е с ю р п р и з ы д л я в а с , т а к ч т о о б я з а т е л ь н о с м о т р и т е . Н а с л а ж д а й т е с ь ш о у . У в и д и м с я в Л о н д о н е » , — с к а з а л А л о н с о н а в и д е о в с о ц с е т я х A s t o n M a r t i n .

Британская команда заняла пятое место в Кубке Конструкторов 2024 года, поэтому ожидается, что она будет в середине списка на представлении новых болидов.

Мероприятие пройдёт сегодня 18 февраля на лондонской O2 Арене в 23:00 по московскому времени. В честь 75-летия чемпионата мира Формулы 1 все 10 команд представят свои болиды вместе.