Экс-пилот «Ф1»: Ферстаппену придется задуматься, в той ли команде он находится

Бывший гонщик Формулы 1 Герхард Бергер заявил, что Макс Ферстаппен должен задуматься о том, является ли Red Bull Racing правильной для него командой.

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«Ферстаппен — лучший гонщик, в этом нет никаких сомнений. Но до этого лучший гонщик был в лучшей команде. Теперь, однако, Макс подвергает себя опасности. Будет интересно посмотреть, сможет ли Red Bull Racing вернуться к прежней силе или у Ферстаппена по-прежнему будут проблемы с победами. Тогда ему придётся задуматься, в той ли команде он находится», — сказал австриец в интервью Auto Motor und Sport.

Red Bull Racing проиграла титул Кубка Конструкторов 2024 года, уступив в концовке сезона McLaren и Ferrari.