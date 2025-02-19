Новая Ferrari дебютировала на трассе под управление Леклера

Новая «Феррари» дебютировала на трассе под управление Леклера. Фото
Сегодня, 19 февраля, итальянская команда Формулы-1 «Феррари» проводит съёмочный день на своей домашней трассе во Фьорано. Первым за руль сел монегаск Шарль Леклер.
Другой гонщик «Скудерии» Льюис Хэмилтон появится на трассе во второй половине дня. Оба пилота выступят на болиде SF-25 и смогут проехать одинаковую дистанцию – 100 км. В преддверии тестов в Бахрейне это будет первая и единственная возможность опробовать болид на трассе, поэтому первоначальные отзывы и ощущения пилотов будут очень важны для команды.
© Ferrari
© Ferrari
«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию первых заездов «Феррари» в 2025 году на домашней трассе во Фьорано.