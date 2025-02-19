Хорнер ответил на слова Ньюи о причинах спада Red Bull в прошлом сезоне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал недавние слова конструктора Эдриана Ньюи относительно спада команды в прошлом сезоне. По словам Эдриана, который в новом сезоне Формулы-1 будет работать в «Астон Мартин», первые сложности с автомобилем проявились ещё в конце сезона 2023 года. Кроме того, Ньюи высказывал предположение, что проблемы могли возникнуть из-за нехватки опыта у ведущих инженеров «Ред Булл».

© Чемпионат.com