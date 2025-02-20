Технический директор: Ferrari изменила 99% болида

Лоик Серра: Ferrari изменила 99% болида
Новый технический директор Ferrari Лоик Серра прокомментировал болид Ferrari SF-25, который итальянский коллектив подготовил к участию в чемпионате мира Формулы 1 2025 года. По словам специалиста, машина существенно отличается от своего предшественника.
«SF-25 — это эволюция SF-24, которая дала нам прекрасную отправную точку для работы. При этом мы упорно трудились, изменив 99% автомобиля, развив его архитектуру для максимизации производительности. Передняя подвеска с тягой — это лишь самое очевидное из многих существенных изменений. Мы можем ожидать, что предстоящий сезон будет очень напряжённым, а исход будет определяться тысячными долями секунды. Мы все готовы приложить все усилия, чтобы найти те преимущества, даже незначительные, которые могут иметь значение. Мы с нетерпением ждём возможности стать конкурентоспособными с самой первой гонки», — заявил Лоик Серра.