Статистика предсказала переход Ферстаппена в Ferrari

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в прошлом сезоне присоединился к элитному клубу пилотов, которые выигрывали четыре и более титулов в Формуле-1. Таких пилотов в истории Формулы-1 было всего шесть — Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер (по 7), Хуан Мануэль Фанхио (5), Ален Прост и Себастьян Феттель (по 4).

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Помимо того, что все эти пилоты выиграли четыре и более титулов, их объединяет ещё одна важная черта — в тот или иной момент времени все они оказывались в составе команды «Феррари».

Примечательно, что карьера в «Феррари» у этих пилотов сложилась по-разному. Фанхио сумел выиграть лишь один из своих титулов в Маранелло, Михаэль Шумахер записал на свой счёт пять титулов подряд, а вот Просту и Феттелю в «Феррари» так и не повезло. Что касается Хэмилтона, то его история в итальянской команде только начинается.