Вольф и Вассер пошутили о «женитьбе» Хэмилтона

Руководитель Mercedes Тото Вольф и его коллега из Ferrari Фредерик Вассёр подкололи друг друга по поводу Льюиса Хэмилтона.

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На красной дорожке перед презентацией F1 75 Live пресса напомнила боссу «Серебряных стрел» его слова о чувствах при виде семикратного чемпиона мира Ф1 в униформе Ferrari. Австриец сравнил ощущения с встречей с бывшей в компании другого мужчины.

«Ты будешь платить ему пенсию или как там называется пособие при разводе?» – вмешался Вассёр в разговор Вольфа с журналистами.

Руководитель Mercedes со смехом ответил: