Вольф и Вассер пошутили о «женитьбе» Хэмилтона

«Твоя проблема!» Вольф и Вассёр пошутили о «женитьбе» Хэмилтона
Руководитель Mercedes Тото Вольф и его коллега из Ferrari Фредерик Вассёр подкололи друг друга по поводу Льюиса Хэмилтона.
На красной дорожке перед презентацией F1 75 Live пресса напомнила боссу «Серебряных стрел» его слова о чувствах при виде семикратного чемпиона мира Ф1 в униформе Ferrari. Австриец сравнил ощущения с встречей с бывшей в компании другого мужчины.
«Ты будешь платить ему пенсию или как там называется пособие при разводе?» – вмешался Вассёр в разговор Вольфа с журналистами.
Руководитель Mercedes со смехом ответил:
«Нет, он же снова поженился. Теперь это твоя проблема!»