Ферстаппен: впервые в карьере я самый возрастной пилот в команде

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о своём новом напарнике Лиаме Лоусоне, с которым будет защищать цвета «Ред Булл» в сезоне-2025.

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